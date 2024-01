Podcast 'No Ritmo da Vida' #21 A formação da Mulher Paulistana

A formação de São Paulo e como o conceito de "mulher brasileira" mescla-se nesta trajetória é um dos temas da conversa entre a historiadora, escritora e professora Mary Del Priore e Antônio Penteado Mendonça.

No início do século XIX, a capital paulistana era uma "cidade das mulheres", conforme descreve a convidada: elas eram 60% da população. "Os paulistas continuaram buscando ouro ou eram convocados pela Coroa portuguesa para lutar contra os espanhois, e as mulheres ficavam sós", conta Mary.

São Paulo era uma pequena e pobre cidade, ocupada por agricultoras, artesãs, curandeiras, parteiras, prostitutas, etc.. "Eram figuras de grande e fortes personalidades, todas juntas e misturadas sem distinção. É o início deste senso de independência da mulher paulistana", afirma a professora.

Outro destaque refere-se à participação das mulheres no estabelecimento da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, um dos momentos que mais transformam a 'cara' da cidade. "Este local, cercado de pomares e casinhas brancas, começa a receber alunos do Brasil todo. As mulheres passam a casar-se com brasileiros de outros estados e isso é a semente do cosmopolitismo que marca São Paulo desde sempre", diz. O marco da cafeicultura também é fortemente responsável neste contexto, com a vinda dos trabalhadores italianos. "O café enriquece brutalmente São Paulo", afirma Mary. "Os imigrantes enriquecem; constroem suas casas ao estilo de seus países e usufruem da mobilidade social que São Paulo oferecia na época", finaliza.