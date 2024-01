Podcast 'No Ritmo da Vida' #23 Mudanças climáticas e impactos no Brasil

Dyogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento e atual presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, conversa com Antônio Penteado Mendonça sobre as reverberações que o aumento da temperatura global e os fenômenos climáticos podem trazer para o País.

"O Brasil não tem eventos naturais extremos, mas tem alta frequência de eventos", pondera o convidado. De acordo com ele, os prejuízos com catástrofes naturais podem ter chegado a R$ 320 bilhões na última década - sendo 70% do total somente nos últimos três anos. Mas não só as mudanças climáticas são responsáveis pelo cenário, mas a falta de preparo para lidar com elas. Entre as pontos citados por Dyogo estão o sistema de escoamento e a urbanização das cidades. "No Brasil, por muito tempo, permitimos a ocupação de áreas mais suscetíveis a risco elevado e ela é feita pela população de baixa renda", diz.

O impacto também atravessa aspectos comerciais, uma vez que outra parcela dos brasileiros, fortemente afetada, são os pequenos produtores. "Eles têm uma área concentrada - uma só propriedade e pequena; quando é afetada, perdem 100% da produção", explica Oliveira. "A incidência dos desastres naturais não é distribuída igualmente na sociedade. Precisamos redistribuir esse custo. Em 2023, 1700 dos 5500 municípios do País tiveram problemas com enchentes, não é mais problema de uma região. Isso passou a ter incidência ampla no Brasil", completa.