Podcast 'No Ritmo da Vida': #31 Câncer de Mama no Brasil

"Quanto mais ocidentalizada a mulher - comendo comida congelada, esquentando alimentos em recipientes plásticos no microondas, etc -, mais estes fatores ambientais podem lesar o DNA, com o apagamento de proteínas protetoras do corpo contra mutações que podem ser cânceres". Esta fala é uma das primeiras colocações impactantes que o especialista faz na entrevista. Ainda de acordo com Barros, um dos fatores que podem proteger as mulheres é a amamentação.

O médico também cita que, ao contrário do que habita o imaginário coletivo, apenas de 5 a 10% dos casos da doença da mama são hereditários; a maioria são esporádicos, nos quais as mutações celulares já nascem com o indivíduo. "Há mais de 20 tipos de câncer nesta região e 85% do total de ocorrências não é do tipo mais grave", diz Alfredo Barros. E entre os casos, a maioria é benigna. "É muito importante tirar o mito. Quem procura, pode achar alguma alteração, mas, quem acha cedo, se cura", brinca. E cita um dado encorajador: passa-se pelo menos 10 anos para que uma célula cancerígena torne-se um tumor de um centímetro.