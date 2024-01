Podcast 'No Ritmo da Vida': #25 Judiciário a partir da Lava Jato

Para o convidado, as atualizações mais sensíveis começaram ainda antes, no Mensalão, com os juízes passando a ter forte protagonismo. "Tornaram o processo, que é público, em algo para o público. Isto, aliado a uma cultura punitiva, na qual o foco são as consequências do crime - e, portanto, não evita o crime em si. Como se a prisão fosse o único remédio para a situação", avalia Mariz. De acordo com ele, a consequência foi a explosão no número de prisões preventivas.

Outro fator que apoia o cenário, para o advogado, é a instauração do televisionamento das sessões do Judiciário. "A mídia passou a encarar os crimes como espetáculos, fontes de receita. O ibope de um lado e o faturamento do outro eram as únicas preocupações em relação ao crime. Ela expunha o suspeito, impondo a ele uma pena cruel e perpetua: a imagem destruída jamais é recuperada", diz.

Para Mariz, é "estranha" para os padrões do Judiciário a convivência entre magistrados e empresariado. "Estamos em uma fase que precisa urgentemente de revisão. Deveria haver normatização de conduta deste Poder", opina Antônio Claudio Mariz de Oliveira.