Podcast 'No Ritmo da Vida': #32 Boas notícias sobre câncer de mama

Câncer de mama tem altíssimo índice de cura - conseguida, também, com terapias complementares - e já não demanda mastectomia total. Estas e outras boas notícias foram compartilhadas pelo doutor Alfredo Barros, professor, cirurgião e um dos maiores especialistas em câncer de mama no País, com Antônio Penteado Mendonça, neste episódio do podcast.

Já vai longe o tempo que todo câncer merecia retirada completa da mama, quimioterapias agressivas e tóxicas e maus resultados de cura", diz o convidado. A prática mais constante é a mastectomia parcial, para a qual há parâmetros definidos sobre a área do órgão a ser retirada. Com relação aos percentuais de cura, Alfredo Barros informa 99% para tumores incito (que não invadiram embaixo do ducto); com menores chances de metástase. E 97% para tumores pequenos e linfonodos livres de axila. Os valores vão diminuindo conforme o tamanho e comprometimento dos linfonodos. Os tratamentos podem ser complementados com radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo e imunoterapia. Para alcançar os melhores resultados, o médico indica o "roteiro" de cuidados: mamografias em pessoas "de risco" (com casos esporádicos de câncer) a partir de 30 anos, e a partir de 40 na população em geral; boa alimentação e autoexame.