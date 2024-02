Para o convidado, "em nome de reagir à corrupção, rasgou-se a Lei e feriram-se direitos individuais" em alguns episódios. "Os excessos foram nocivos não só a quem estava à frente da Operação, mas para o próprio combate ao crime", opina Mariz. O advogado considera que os atores foram "tomados da ideia de serem os paladinos da Justiça" e os juízes deixaram de ser imparciais. "Eles passaram a ter comprometimento com a mídia, com a Sociedade e com a manutenção desta imagem, em vez de com a Justiça. Era um clima completamente incompatível com o Estado Democratico de Direito", opina.

O advogado se diz preocupado com a reação do Poder Judiciário à Operação e suas falhas de trajeto: "passamos a ter perseguições - no campo empresarial e político -, desnecessárias, além de negativas de direitos. Quando começa a ferir preceitos éticos, em qualquer atividade humana, começa a mexer nas estruturas da própria sociedade, pois ela tem de confiar no Judiciário". Antônio Cláudio Mariz de Oliveira defende que o Poder se autorregulamente antes que o Legislativo atue neste sentido.