Podcast 'No Ritmo da Vida': #28 Ações governamentais pró-Clima em SP

De acordo com o convidado, entre os exemplos de ações da Prefeitura para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, o secretário cita o Plano Preventivo de Chuva de Verão (PPCV). "Ele tem a participação de várias secretarias, das forças policiais e de universidades, entre muitos com o mesmo objetivo e de quem as pessoas quase não sabem", afirma. Ao mesmo tempo, Nallini afirma que a participação popular, por meio dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz (Cades) de cada bairro, é essencial, e endossa a sua adesão.

Um dos principais desafios para a implementação de projetos para lidar com mudanças climáticas em São Paulo é a ocupação de áreas de risco para moradia. José Renato Nallini conta que o socorro destas regiões resultou na elaboração do "Mapa do Não" - no qual alguns nichos, onde há mais nascentes de cursos d'água, não têm autorização para construções. "O maior problema é o desconhecimento desta área carente, o incentivo destas ocupações e, consequentemente, a participação da criminalidade organizada nestes espaços", lista o secretário. Já o PanClima SP é uma carta de intenções que mostra os problemas, os avalia a partir de suas gravidades e indica a prioridade nos enfrentamentos. "Há projetos de governo, mas também é importante convencer os detentores de capital para se utilizarem das áreas ainda saudáveis para recuperar as degradadas. É um investimento que valoriza a cidade e melhora a qualidade de vida de todos", diz.