Podcast 'No Ritmo da Vida': #33 One stop shop da Odontologia

O convidado afirma que há dois tipos de dores ante dentições precárias: a física e a da alma. "Falo de dores intensas e que atrapalham em tudo na vida, falo de exclusão social; as empresas não contratam pessoas com dentes precários. Isso dá o tom da gravidade do que estamos tratando e de como o Brasil precisa avançar no oferecimento desta assistência".

Enquanto Penteado afirma que o Sistema Único de Saúde não tem o tratamento odontológico como prioridade, Alfieri complementa. "Há planejamento, mas os recursos são insuficientes. Para um tratamento são necessários o profissional, equipamentos e insumos", explica.

De acordo com o executivo, a educação brasileira em Odontologia é referência: "Temos uma classe muito bem preparada; pessoas do mundo todo vêm estudar conosco. Mas o setor é muito pulverizado. Os recursos não seguem um modelo de uso a favor do paciente", afirma. É deste gargalo que a proposta de Alfieri se aproveita, com a intenção de reunir as etapas e tecnologias do tratamento odontológico em um só lugar. "Os desfechos tendem a ser melhores à medida que há diagnóstico preciso e mais rápido. Pretendemos oferecer o tratamento completo em 60 minutos - no modelo one stop shop - e que possamos ir além da questão da boca para alcançar a saúde global", conta.

A implementação começou pelas classes A e B para viabilizar financeiramente sua expansão, mas, para Alfieri, o maior dificultador é o hábito de consumo da Odontologia no Brasil: "Há uma maneira enraizada de tratamento. Precisamos mostrar que mais eficiência e conveniência e menos dor, tempo de tratamento e recuperação são possíveis", completa.