Podcast 'No Ritmo da Vida': #5 Saúde

Como andam o aporte e a execução do orçamento do Sistema Único de Saúde? Quanto deste montante está direcionado à formação de novos profissionais na área no País?

Antônio Penteado Mendonça fala sobre estes e outros assuntos com Raul Cutait, integrante da Academia Nacional de Medicina e ex-secretário de Saúde de São Paulo.

Para o convidado, "sempre a saúde foi subfinanciada e hoje ela depende do setor filantrópico". De acordo com Cutait, o atendimento de caridade também não recebe o custeio que precisa. "Não ter recursos pra pagar aquilo que é necessário, como a Saúde, é pecaminoso", afirma.

O ex-secretário de Saúde ainda defende um novo modelo para o Sistema Único de Saúde, no qual a palavra de ordem seria "regionalização": uma cidade-base para atendimentos de maior complexidade e a atenção a demandas básicas em cidades menores. "O subproduto disso é que você acaba tendo grupos mais competentes pois volume ajuda a formar o médico", diz Cutait.