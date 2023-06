Podcast Red Hat 32: Infraestrutura da TI empresarial: a base para o futuro

A base de toda grande empresa no mercado, hoje, é sua infraestrutura de TI. Seja tradicional ou disruptiva, toda organização precisa de um ambiente digital para se manter competitiva. Arquiteturas de nuvem, serviços de Edge Computing e soluções Data Driven estão entre os recursos mais conhecidos no mercado para estruturar e impulsionar empresas em suas jornadas digitais.

No principal evento open source do mundo, o Red Hat Summit, realizado em Boston, a Red Hat apresentou novas versões do Red Hat Enterprise Linux (RHEL) que, junto com as inovações de 5G, automação e serviços de nuvem, prometem transformar a forma de pensar e fazer negócios.

Para falar mais sobre isso, o podcast recebe Alejandro Raffaele, head de Telco para a América Latina na Red Hat, e Boris Kuszka, diretor dos Arquitetos de Solução para América Latina na Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.