Podcast Red Hat #33: Novas habilidades para a era da automação

O rápido avanço da tecnologia, com a implementação de soluções de automação, inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) está transformando o mercado, não só do ponto de vista dos negócios, mas principalmente a forma como trabalhamos. Embora muitos ainda acreditem que a evolução possa ser negativa para os postos de trabalho, a realidade mostra que o real impacto dessa transformação irá depender de como vamos gerir essa transição. Vamos falar mais sobre automação, sua relação com as tecnologias de IA e ML e como líderes e colaboradores podem refinar suas habilidades para navegar nesta nova era comAlexandre Duarte, VP de Serviços para a América Latina na Red Hat e com Thiago Araki, diretor Sênior de Tecnologia para a América Latina na Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.