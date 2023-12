Podcast Red Hat #34: O caminho da "coopetição"

Para além das ferramentas de automação, Inteligência Artificial/Machine Learning e segurança corporativa, novos acordos entre organizações parceiras e negócios concorrentes modificaram a maneira de pensar o ecossistema de tecnologia, dando espaço para a chamada "coopetição". Este episódio do podcast explora a importância desses acordos para empresas e clientes, mostrando como podem impulsionar importantes avanços tecnológicos, na conversa com Sandra Vaz , Diretora Sênior de Alianças e Canais da Red Hat América Latina e com Eduardo Shimizu, Diretor do Ecossistema de Parcerias e Alianças da Red Hat Brasil. A apresentação é de Daniel Gonzales.