Poder em Pauta: as joias de Michelle, a permanência de Juscelino

O caso envolvendo as joias milionárias enviadas pelo governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), teve novos desdobramentos, esta semana. A Receita Federal entregou as informações requisitadas pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre os objetos retidos no Aeroporto de Guarulhos (SP).

A partir do material recebido, os procuradores vão definir os próximos passos. Não há prazo para a conclusão dessa análise. Como não existe uma investigação instaurada no MPF, os pedidos de informação estão sendo feitos informalmente, porque não há meios para notificações oficiais. Se o Ministério Público decidir abrir uma investigação, é possível que ela corra em conjunto com o inquérito que já está em curso na superintendência da Polícia Federal em São Paulo.

De que maneira isso compromete o futuro político de Bolsonaro e os planos do PL em relação à Michelle? Este é um dos temas que guiam o 'Poder em Pauta', segmento do 'Estadão Notícias' que analisa os principais fatos da semana.Ainda nessa edição, os repórteres de 'Política' do Estadão Beatriz Bulla e Pedro Venceslau abordam a permanência do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), no governo; o projeto de lei de equiparação salarial entre homens e mulheres; e o novo arcabouço fiscal prometido pelo ministro Fernando Haddad (PT-SP).

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.