'Poder em Pauta': Juscelino na berlinda e a relação entre Lula e militares

O caso envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), e seus cavalos ainda está dando pano pra manga. Depois das denúncias feitas pelo Estadão, principalmente sobre o uso de avião da Força Aérea Brasileira (FAB), e recebimento de diárias do governo federal para participar de leilões de equinos, a situação do titular da pasta está cada vez mais crítica e tem sido foco de desgaste constante para o governo.

A dependência do apoio do União Brasil realmente está valendo a pena para Lula? Este é um dos temas que guiam o 'Poder em Pauta', segmento do 'Estadão Notícias' em que os principais assuntos são debatidos e analisados pelo time de repórteres do Estadão.Ainda nessa edição, Felipe Frazão e Pedro Venceslau abordam a relação do governo com os militares, após o áudio vazado do general Tomás Paiva, e falam sobre o destino do PL das fake news, que tenta ganhar seu lugar ao sol na agenda congressual.

