Poder em Pauta: Mais joias das arábias e o novo arcabouço fiscal

A Polícia Federal (PF) marcou para a próxima quinta-feira, 5 de abril, o depoimento de Jair Bolsonaro (PL) sobre as joias que recebeu dos governos dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita e que não foram declaradas à Receita Federal. Outro integrante do governo que será ouvido é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid.

Nesta semana, o Estadão revelou um terceiro pacote de joias que foi entregue ao ex-presidente, em 2019. Entre os produtos que estavam na caixa, havia um relógio rolex, de ouro branco, cravejado de diamantes. No total, todos os objetos estão avaliados em cerca de R$ 500 mil.

Neste caso, Bolsonaro voltou com o conjunto de joias para o Brasil e deu ordens para que os itens fossem levados a seu acervo privado. O Estadão apurou que algumas caixas foram despachadas para uma propriedade do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, que fica no Lago Sul, uma das regiões mais nobres de Brasília.

Nesta edição especial do 'Poder em Pauta', ouvimos os autores desta série de reportagens sobre as joias das arábias: Adriana Fernandes e André Borges. Os dois ainda abordam as novas regras do arcabouço fiscal apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e os bastidores da volta de Jair Bolsonaro para o Brasil.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.