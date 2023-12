Por que é tão caro viajar de avião no Brasil?

O Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor) e as maiores companhias aéreas do País anunciaram nesta segunda-feira, 18, as primeiras medidas para redução dos preços das passagens aéreas. O anúncio foi focado na promessa de maior volume de promoções.

O presidente da Azul, John Rodgerson, anunciou a oferta de 10 milhões de assentos por até R$ 799 no ano que vem. Já o presidente da Gol, Celso Ferrer, anunciou a oferta de 15 milhões de assentos por até R$ 699. No entanto, esses já são os valores dos tickets médios nas viagens pelo Brasil, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Especialistas apontam que o preço das passagens subiu por uma combinação de fatores, como a alta do dólar e o aumento do preço do combustível das aeronaves. Além disso, o setor passa ainda por uma crise e ainda está tentando se reestruturar do período da pandemia da Covid-19, onde os voos foram escassos

O governo também aposta em impactos positivos do Voa Brasil, que será anunciado na segunda quinzena do próximo mês. O programa destinará passagens por até R$ 199 para aposentados e beneficiários do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

Afinal, por que o preço das passagens é tão caro no Brasil? As medidas anunciadas pelo governo e pelas aéreas terão algum impacto? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Jurema Monteiro, presidente da ABEAR (Associação Brasileira de Empresas Aéreas). Ouvimos também o depoimento do gerente comercial, Gerônimo Tonelli Sobrinho, que resolveu fazer o trecho entre São Paulo e Porto Alegre de carro por causa dos altos preços das passagens

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Continua após a publicidade

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi