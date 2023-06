Por que os brasileiros estão cada vez mais enrolados com o cartão de crédito?

O Banco Central informou, nesta semana, que os juros cobrados pelo banco nas operações com cartão de crédito, na modalidade rotativo, chegaram a 455%, ao ano. Segundo a instituição, esse é o maior patamar em seis anos. O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não pode pagar o valor total da fatura na data do vencimento.

Com esses juros estratosféricos, a inadimplência do brasileiro no cartão de crédito rotativo e no parcelado atingiu o pico e se mantém em níveis recordes nos últimos meses. Segundo a Serasa Experian, em março e abril deste ano, mais de 50% das pessoas que utilizaram o rotativo estavam inadimplentes.

Diante deste cenário, o Ministério da Fazenda vai lançar medidas para reduzir os juros altos do rotativo do cartão de crédito. Mas, segundo a pasta, não se pensa em tabelar as taxas cobradas ou em acabar com o parcelado sem juros, prática usada no comércio brasileiro.

Afinal, como conter os juros abusivos do cartão de crédito? Quais ações teriam impacto para diminuir a inadimplência no Brasil? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Ferreira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi