Prêmio Mobilidade: A entrada dos elétricos no Brasil, e a força da BYD

Uma das grandes vencedoras do prêmio BYD Mobilidade Estadão foi a montadora chinesa BYD, com seu modelo Dolphin. Em novembro, ele foi o carro elétrico mais vendido do Brasil com 1.694 emplacamentos no mês. O levantamento da ABVE mostra que a montadora chinesa BYD, com os modelos Dolphin, Dolphin Plus e Yuan Plus, foi responsável sozinha por 62% dos emplacamentos de veículos elétricos a bateria em novembro. No acumulado de 2023, foram vendidos 13.292 carros elétricos no Brasil, um crescimento de 57% em relação ao mesmo período do ano passado. Confira tudo o que rolou na premiação neste podcast apresentado por Gustavo Lopes.

Você pode conhecer todos os vencedores em mobilidade.estadao.com.br