Prêmio Mobilidade: A tecnologia aliada a mobilidade urbana

O prêmio BYD Mobilidade Estadão, agraciou também aqueles que usam da tecnologia para melhorar a mobilidade nas cidades brasileiras. No segmento de transporte por aplicativo, por exemplo, o ano foi marcado pelo lançamento de novos serviços, muitos deles para equilibrar o aumento no preço dos combustíveis e suas consequências. Segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, os aluguéis de carros aumentaram cerca de 15%, este ano. Uma tecnologia que caiu nas graças do brasileiro foram as tags para pagamentos de pedágios e estacionamentos. Confira tudo o que rolou na premiação neste podcast apresentado por Gustavo Lopes.

Você pode conhecer todos os vencedores em mobilidade.estadao.com.br