Prêmio Mobilidade: Como o mercado MotoMotor virou o 'queridinho' do Brasil

Neste episódio, vamos falar sobre as motos que foram destaques no prêmio BYD Mobilidade Estadão. A recuperação da indústria de duas rodas já vinha acontecendo desde 2018, mas foi impulsionada durante a pandemia de covid-19, que teve início em março de 2020. Além do aumento do delivery e das entregas de última milha com motocicletas, a procura das pessoas por um meio de transporte individual também impulsionou as vendas de motos e scooters. O alto preço dos automóveis e o aumento nos combustíveis também contribuíram para o crescimento nas vendas desse tipo de veículo. Confira tudo o que rolou na premiação neste podcast apresentado por Gustavo Lopes.

Você pode conhecer todos os vencedores em mobilidade.estadao.com.br