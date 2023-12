Prêmio Mobilidade: O impacto dos híbridos e das SUVs no mercado brasileiro

Neste episódio a gente destaca os elétricos, híbridos e as SUVs que foram destaque no prêmio BYD Mobilidade Estadão. As vendas de carros elétricos e híbridos crescem de forma surpreendente. De janeiro a outubro, os emplacamentos de eletrificados acumulam alta de 73%, ou seja, já superaram com folga o volume registrado em 2022. Os SUVs respondem por nada menos que 45,5% do total de automóveis e comerciais leves novos entregues no ano. Confira tudo o que rolou na premiação neste podcast apresentado por Gustavo Lopes.

Você pode conhecer todos os vencedores em mobilidade.estadao.com.br/