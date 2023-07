Projetos do Sesi-SP reduzem gap na educação pós-pandemia

A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais as desigualdades em relação à educação no Brasil. Durante a crise sanitária, as escolas públicas do País tiveram mais dificuldades para oferecer o ensino remoto, o que aumentou a distância em relação à rede privada.

Para tentar minimizar esse impacto, o Sesi-SP criou um programa emergencial para auxiliar professores e profissionais da rede pública a enfrentarem as dificuldades identificadas por eles em cada escola, o Recompondo Saberes. Com duração de um ano, o programa atingiu quase um milhão de alunos no segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023.

Agora, o Sesi-SP anuncia um novo projeto na área de educação, o Novo Olhar. Ambos fazem parte de um guarda-chuva mais amplo, o Sesi para Todos, estruturado para a instituição compartilhar, de forma gratuita, suas soluções educacionais.

Os programas são o tema deste podcast, patrocinado pelo Sesi-SP e apresentado pelo jornalista Maurício Oliveira. Ouça!