Que impacto o 'Voa Brasil' pode ter para o setor aéreo?

O "Voa Brasil", programa do governo federal de passagens aéreas a R$ 200, está em fase de conclusão do sistema que irá conectar as empresas aos clientes. Com previsão de lançamento no final deste mês, a medida tem adesão das grandes companhias aéreas do País.

A iniciativa não dependerá de subsídio do governo, sendo idealizada em formato para que as empresas possam oferecer passagens em períodos de ociosidade - os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

A estimativa do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, é de que a iniciativa oferecerá 1,5 milhão de passagens por mês. Em um primeiro momento, o programa beneficiará aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses. Cada pessoa poderá comprar quatro trechos por vez.

Os participantes poderão comprar até duas passagens por ano, com direito a um acompanhante em cada trecho. Os bilhetes deverão ser pagos em até 12 vezes com juros, no valor de até R$ 72 para cada prestação.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo considera a medida positiva, mas pede mais esclarecimentos. Um dos pontos é se haverá como comprar bilhetes de forma antecipada, ou se serão ofertados trechos disponíveis com baixa ocupação somente com datas mais próximas.

Afinal, o programa é um bom estímulo para alavancar o setor aéreo? Existem problemas na formatação do "Voa Brasil"? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o diretor do FGV Transportes, Marcus Quintella.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi