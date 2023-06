Quem está ameaçado? A pressão sobre Lula para troca de ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido pressionado pelo Congresso Nacional a promover a troca de ministros do primeiro escalão do governo. Apesar de já ter negado que essa pressão existe, o petista tem estudado como fazer essa reforma ministerial.

De todas as pastas, as que estão mais próximas de uma substituição de seus titulares são do Turismo, comandada por Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), e das Comunicações, liderada por Juscelino Filho (União Brasil-MA), envolto em uma série de denúncias de irregularidades feitas pelo Estadão.

Mas o Centrão, grupo de apoio ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer mais. O grupo está de olho no Ministério da Saúde, que tem um orçamento de 150 bilhões de reais em 2023, mas encontra resistência do próprio presidente Lula, que quer manter uma técnica no cargo.

Afinal, uma reforma ministerial é inevitável, em nome da manutenção da governabilidade? Lula vai ceder às pressões de partidos e aliados? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhêde.

