No quinto episódio, trazemos como convidado Raphael Martinez, sócio da Dummy Filmes, nossa produtora parceira na realização desta temporada do Estadão Blue Studio Talks 2023. Sobre o tema Indústria de Podcast, a conversa rendeu trocas valiosas do setor. Assista a toda a série em bluestudio.estadao.com.br/talks