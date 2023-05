Roseann Kennedy: 'Governo Lula ainda não sabe o que quer ser'

O 'Estadão Notícias' desta sexta, 19, entrevista a nova titular da 'Coluna do Estadão', Roseann Kennedy. Pernambucana, pós-graduada em Ciência Política e Economia, a jornalista está radicada em Brasília desde 1999.

Com mais de 30 anos de atuação no jornalismo, sendo 20 na cobertura dos Poderes em Brasília, ela assume o desafio de contar os bastidores da política, com notícias exclusivas, e análises para estimular o debate público nacional sobre o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Congresso Nacional, e o Judiciário.

Na conversa com o podcast, ela fala como será essa nova fase da 'Coluna', conta mais sobre sua trajetória no jornalismo e faz uma análise do início do governo Lula nesses quase seis meses de gestão.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel BomfimProdução/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela ForteSonorização/Montagem: Moacir Biasi