Saga vai ter fim? O que está travando o acordo entre Mercosul e UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Bruxelas, na Bélgica, onde participa da 3ª Cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europeia (UE), com uma missão em sua bagagem: pacificar o caminho para um acordo entre Mercosul e o bloco europeu.

Atualmente, os últimos detalhes do acordo entre os dois blocos esbarra em divergências na área ambiental. Em março, a União Européia encaminhou documento com revisões do acordo, mas o Brasil rechaçou.

Outro ponto que ainda não é consenso entre os blocos é a possibilidade de que empresas sediadas no Mercosul participem em pé de igualdade de licitações no bloco europeu, e vice-versa. Na prática, o acordo dificulta que governos deem prioridades às empresas locais para estimular a produção interna, por exemplo.

A ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia representaria uma vitória geopolítica para o Brasil, sobretudo no momento em que o governo Lula procura articular uma estratégia para não desagradar nem os Estados Unidos e nem a China.

Afinal, o que representa para o Mercosul este acordo com a União Européia? Qual o tamanho da vitória política para Lula, caso consiga ratificar este acordo?

No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Roberto Goulart Menezes, professor do instituto de Relações internacionais da UnB e coordenador do núcleo de estudos Latino-americanos

