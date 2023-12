A rede de ensino Sesi-SP tem qualidade reconhecida pelo PISA para Escolas, programa que avalia instituições do mundo todo. Esse é o assunto desse podcast,direto do Sesi São Bernardo do Campo, com a Karina Stefanin, Supervisora Técnica Educacional e Ilvanita de Souza Barbosa, Professora de Língua Portuguesa.