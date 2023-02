Sob pressão: A luta de Haddad para se legitimar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), não tem tido vida fácil dentro do governo. Ao mesmo tempo que precisa tomar decisões impopulares para não comprometer a economia do País, ele tem que conter a reação negativa às suas decisões dentro do seu próprio partido.

O último grande embate diz respeito à volta dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis. A ala política no entorno de Lula batalhou para manter a medida que foi implantada por Jair Bolsonaro (PL) para conter a inflação. Já a equipe econômica defendeu que a alíquota zero aumentaria o rombo nas contas públicas.

Essa não é a primeira vez que os políticos do PT se estranham com as falas de Haddad. No início do governo, o titular da Fazenda chegou a defender que a faixa de isenção do imposto de renda só fosse ampliada em 2024. Diante do ruído, Lula teve que interferir e anunciar a mudança já para este ano.

Afinal, quem vence esse cabo de guerra pela política econômica do governo? O futuro de Fernando Haddad à frente da Fazenda pode estar comprometido? Sobre esse assunto, vamos conversar com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi