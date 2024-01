Summit Agro: O impacto da nova lei da UE nas exportações brasileiras

Uma lei aprovada pelo Parlamento Europeu promete mexer com as exportações do agronegócio brasileiro. De acordo com a regulação, o continente não vai mais importar produtos que possam estar ligados ao desmatamento. Entre as principais punições constantes na determinação, estão a suspensão do comércio importador, a apreensão ou completa destruição de produtos, além de multas em dinheiro correspondentes a até 4% do valor anual arrecadado pela operadora responsável. Saiba mais sobre o assunto neste podcast apresentado por Gustavo Lopes.