Tecnologia verde dentro e fora de casa | Sonah Lee | #Talks 10

Neste episódio, mergulhamos no fascinante universo da Tecnologia Verde com a renomada Sonah Lee, head de marketing da LG. Descubra como a inovação sustentável está moldando o cenário tecnológico dentro e fora de casa. A conversa abrange desde os avanços em produtos ecologicamente conscientes até a influência dessas mudanças no comportamento do consumidor. Não perca este episódio esclarecedor que promete transformar a maneira como encaramos a tecnologia e seu impacto ambiental. Assista a toda a série em bluestudio.estadao.com.br/talks.