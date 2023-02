Tentativa de golpe? A trama envolvendo Marcos do Val e Jair Bolsonaro

Aliado de Jair Bolsonaro, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) trouxe uma história, nesta quinta-feira (02), que envolve o ex-presidente, o ex-deputado federal, Daniel Silveira, e o planejamento de um golpe. De acordo com o congressista, ele foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto com o objetivo de gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e tirar algo que o pudesse comprometer.

A intenção, segundo o senador, era desmoralizar Moraes e até mesmo provocar sua prisão, o que impediria a diplomação de Lula como presidente. Bolsonaro teria, inclusive, afirmado que o plano já estava acertado com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que seria responsável por esta escuta.

No entanto, após conversar com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, Marcos do Val, alterou a história e disse que Jair Bolsonaro não se manifestou quando ouviu a proposta de Daniel Silveira, que foi detido nesta quinta-feira, a mando de Alexandre de Moraes, por descumprir as regras da sua prisão domiciliar.

Afinal, o que há de verdade nessa história do senador Marcos do Val? Ela tem potencial para implicar Jair Bolsonaro? No Estadão Notícias de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o repórter de política do Estadão, em Brasília, e colunista da Rádio Eldorado, Felipe Frazão.

