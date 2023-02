Tragédia anunciada? Mais um ano de temporais, mortes e destruição

Questão habitacional é problema histórico no Brasil, assim como a falta de planejamento urbano e de políticas para prevenção de desastres

O fim de semana foi marcado por fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, ocasionando deslizamento de morros e deixando um rastro de destruição. Mais de 40 pessoas morreram e cerca de outras 40 estão desaparecidas.

A região mais atingida pelos temporais foi a Barra do Sahy, uma das praias de São Sebastião. Outros cinco municípios também decretaram estado de calamidade pública.

A tragédia mobilizou autoridades das mais diferentes esferas para atuar num plano emergencial. Isso colocou o presidente Lula e o governador de SP, Tarcísio de Freitas, lado a lado, no mesmo palanque, apesar de serem adversários políticos.

Mas o problema tem raízes muito mais profundas e mostram o descaso do Poder Público na prevenção de desastres e no planejamento urbano das cidades. Mortes teriam sido evitadas se houvesse planejamento e destinação correta de verbas federais. Os eventos climáticos extremos, tais como este do último fim de semana em SP, só agravaram a situação.

Na edição do 'Estadão Notícias' desta quarta-feira, 22, ouvimos o relato da diretora do Instituto Verdeescola, Fernanda Carbonelli, para o jornalista Haisem Abaki, da Rádio Eldorado. A ONG está situada na Barra do Sahy e tem coordenado os trabalhos de resgate, bem como o suporte às vítimas da tragédia. Para falar sobre a importância do planejamento urbano para evitar desastres como este, ouvimos o arquiteto e urbanista Kazuo Nakano.

Também colhemos o relato do repórter de 'Economia' do Estadão, Wesley Gonçalves, que vivenciou toda essa tragédia de perto na praia de Baleia, em São Sebastião.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel BomfimProdução/Edição: Jefferson Perleberg e Vinícius NovaisSonorização/Montagem: Moacir Biasi

Foto:

(Foto: Tiago Queiroz/Estadão)