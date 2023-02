Um ano da guerra na Ucrânia: impactos e perspectivas

Tensão sobre conflito aumentou após o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar suspensão do acordo nuclear com EUA

A invasão russa à Ucrânia está completando um ano nesta semana, deixando um legado devastador no leste europeu, milhares de fatalidades e impactos econômicos e geopolíticos no restante do planeta.

Segundo a ONU, são mais de 8 mil civis mortos e 13 mil feridos. Os números são subestimados -- a própria organização afirmou que não consegue aferir o número total pela dificuldade de acesso aos territórios ainda em conflito.

Apesar de parecer viver um platô, o conflito segue e com perspectivas de escalada. Na última terça-feira, 21, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a suspensão da participação do país no New Start -- um tratado de desarmamento nuclear assinado em 2010 entre a Rússia e os Estados Unidos.

Na mesma semana, o presidente americano Joe Biden desembarcou em Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski. A ida de Biden foi vista como um gesto de solidariedade próximo ao aniversário da invasão russa, reiterou o apoio americano às forças ucranianas e anunciou um novo pacote de ajuda de 500 milhões de dólares e mais munição ao país.

No 'Estadão Notícias' desta quinta-feira, 23, vamos conversar sobre as ações das principais forças geopolíticas durante a guerra com Gunther Rudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Também vamos falar sobre o futuro do conflito e a escalada do poderio militar russo com o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy.

Esta fotografia tirada em Kramatorsk, em 19 de fevereiro de 2023, mostra bandeiras ucranianas sobre os túmulos de militares ucranianos mortos (Foto: Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)