Vamos até a última instância para punir Nikolas Ferreira, diz Erika Hilton

A exemplo do discurso transfóbico proferido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no Dia Internacional da Mulher, na semana passada, é crescente as pautas e discursos contrários à transição de gênero dentro do Congresso Nacional e das assembleias legislativas pelo País.

Lideradas por parlamentares conservadores, as propostas preveem dificultar o acesso a menores de 16 ou 18 anos de terapias que antecedem uma eventual troca de sexo, além de punir pais e até criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar serviços existentes.

Desde 2019, a transfobia é enquadrada como crime no Brasil. Mesmo assim, o país é o que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo pelo 14° ano consecutivo. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, já de uma pessoa cis é de 77.

No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre a importância da representativa trans na política e do combate à transfobia no Brasil, numa entrevista com a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Nós também vamos falar sobre crescente onda para criminalizar as terapias de redesignação sexual nos parlamentos brasileiros, com a repórter do Estadão, Adriana Ferraz. Participam ainda com depoimentos a deputada federal, Tábata Amaral (PSB-SP), e a deputada estadual, Erica Malunguinho (PSOL-SP).

Apresentação: Gustavo Lopes

