Estável, papa Francisco envia mensagem do hospital: ‘Daqui, guerra parece ainda mais absurda’

Internado desde 14 de fevereiro por causa de uma pneumonia bilateral e em condições estáveis, sem ventilação mecânica, o papa Francisco disse se sentir “carregado por todo o povo de Deus” e reafirmou sua mensagem de paz em texto divulgado pelo Vaticano neste domingo, 2.

“Daqui (do hospital), a guerra parece ainda mais absurda. “Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão, Kivu”, afirmou.

Papa Francisco em missa solene na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no mês de fevereiro, antes de sua internação Foto: Filippo Monteforte/AFP

PUBLICIDADE A mensagem do Angelus, escrita pelo próprio papa, foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé na manhã deste domingo. O jesuíta de 88 anos não fez a leitura do texto da janela do seu quarto no 10º andar do hospital Gemelli, em Roma, por conta de suas condições de saúde. Foi o terceiro fim de semana de internação. O papa agradeceu a proximidade de todos, do cuidado da equipe médica à oração de fiéis do mundo inteiro, e disse se sentir “carregado” por todo o Povo de Deus.

“Sinto no coração a ‘bênção’ que se esconde na fragilidade, porque nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor. Ao mesmo tempo, agradeço a Deus porque me dá a oportunidade de compartilhar no corpo e no espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras”.

Na conclusão do texto, Francisco disse novamente rezar pela paz “ao recordar do mundo ferido pelas guerras, e de dentro de um hospital onde a dimensão pode ganhar novos valores”.

“Eu também rezo por vocês. E rezo especialmente pela paz. Daqui a guerra parece ainda mais absurda. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão, Kivu.”

Papa está em condições estáveis, diz último boletim

As condições de saúde do pontífice permanecem estáveis de acordo com o último boletim médico, divulgado na tarde deste domingo, 2.

“A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje; o papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo; ele está apirético (sem febre). Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado”, diz trecho do boletim.

Hospitalizado no Gemelli, em Roma, desde o dia 14, o papa passou por uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral. Na sexta-feira, o líder religioso sofreu uma crise respiratória que agravou seu estado de saúde após dias de melhora. Os médicos decidiram aguardar sábado e domingo para avaliar o impacto dessa nova recaída.

Ele também continua se alimentando sozinho e realiza sessões regulares de fisioterapia respiratória.

Desde então, o primeiro papa latino-americano não sofreu novas crises e segue com tratamento que alterna “ventilação mecânica não invasiva” com longos períodos de oxigenoterapia, além de fisioterapia respiratória, informou o boletim.

Essa internação, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação pelos problemas prévios que fragilizaram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar. /Com informações de AP e AFP