Adolescente mata três colegas de classe e se mata em escola na Bahia

“Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes”, escreveu nas redes sociais o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que informou ter determinado à Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do crime. “Já estamos prestando o apoio necessário ao município e ao prefeito Mendonça através da estrutura do governo do Estado”, completou.

Ainda segundo a Polícia Militar, as vítimas seriam Adriele Vitória Silva Ferreira, Fernanda Souza Gama e Jonathan Gama dos Santos. O rapaz teria usado um revólver calibre 38. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas quando os socorristas chegaram à escola os quatro jovens já estavam mortos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime.