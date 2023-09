Ex-BBB Diego Alemão é preso no Rio por porte ilegal de arma e critica imprensa: ‘Bando de urubus’

O ex-BBB Diego Alemão foi preso na madrugada desta terça-feira, 26, por porte ilegal de arma. Segundo informações da polícia, ele estava “aparentemente alterado” e tentou fugir em um táxi, mas foi interceptado pelo PMs no Leblon, na zona sul do Rio. No início da manhã, Diego Bissolotti Gasques foi solto após pagar fiança e criticou a imprensa: “bando de urubus”.

À tarde, o seu advogado anunciou que ele foi internado em uma clínica de reabilitação e “há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas”.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas na madrugada porque um homem estava “aparentemente alterado” na esquina das Ruas Visconde de Pirajá com Gomes Carneiro, em Ipanema. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que Alemão havia entrado em um táxi com direção à Barra da Tijuca, na zona oeste.

Diego Alemão é detido no RJ Foto: Reprodução/Instagram/@diegogasques

Os policiais, então, iniciaram uma perseguição e conseguiram interceptar o veículo na Av. Delfim Moreira, no Leblon. Ao revistarem o táxi, eles localizaram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre escondidas sob o banco de trás. Alemão foi detido e o material, apreendido.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). Alemão foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e foi solto por volta das 9h após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 4 mil. Agora, o caso será encaminhado para a 14ª DP (Leblon) para prosseguimento à investigação.

Na saída, o ex-BBB, falou com os repórteres, se defendeu e ironizou a situação de segurança na cidade. “Venha pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum...”, declarou Diego Alemão, em vídeo divulgado pelo portal G1. “Eu tenho uma arma não municiada que estava embaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos, registrada.”

Ele ainda disse que a imprensa deveria se preocupar com o caso do ator Kayky Brito, que foi hospitalizado após atropelamento no Rio. “Por que vocês estão um bando de urubu aqui e não estão na frente da casa do (Bruno) De Luca, que deixou a p... do melhor amigo com a cabeça no chão?”, disse Alemão, que venceu a 7.ª edição do reality show global em 2007.

De Luca estava com Kayky Brito na noite do atropelamento. Ele afirmou à polícia que viu um atropelamento, mas não sabia que se tratava do amigo. Imagens de câmeras de vigilância instaladas próximo ao local de acidente mostram que Bruno viu o atropelamento e se desesperou, mas acabou saindo do local.

O fato provocou muitas críticas a De Luca. O ator prestou depoimento à polícia, mas não foi indiciado por omissão de socorro porque Kayky foi levado de ambulância ao hospital - portanto, não houve crime.

Internação

Nesta terça-feira à tarde, o advogado Jeffrey Chiquini, que representa Diego Alemão publicou nas redes sociais que o ex-BBB foi internado em uma clínica de reabilitação. “Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos”, postou.