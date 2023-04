Ex-jogadora de vôlei é acusada de agredir entregador com guia de coleira de cachorro no Rio

RIO - A ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá foi flagrada agredindo um entregador com a guia de uma coleira de cachorro em São Conrado, bairro nobre da zona sul do Rio. Além das agressões, Sandra é acusada por crime de injúria por preconceito. Ela é aguardada nesta terça-feira, 11, para prestar depoimento.

O caso aconteceu no domingo, 9. Sandra saiu para passear com o cão e reclamou da presença de entregadores na calçada. Ela, então, começou a discutir com o grupo. Imagens que circulam em redes sociais mostram a ex-atleta agredindo os entregadores. Em outra cena, ela puxa a camisa de um deles e cai. Na sequência, Sandra pega a guia para agredi-lo.

A discussão também foi gravada. Em determinado momento, Sandra fala para alguém do grupo que “você não está na favela, você está aqui (na calçada de São Conrado). Quem paga o IPTU aqui sou eu, rapaz”.

O entregador Max Angelo dos Santos registrou queixa contra ela. Ao Estadão, a Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) apura os crimes de injúria por preconceito e lesão corporal.

A ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá foi flagrada agredindo um entregador com a guia de uma coleira de cachorro em São Conrado, Foto: Reprodução/Twitter/@bznlcs

À TV Globo, Max relatou o ocorrido. “A gente estava trabalhando, como de praxe, o dia todo aqui e ela passou. Saiu do prédio e veio passear com o cachorro. Quando ela chegou na nossa direção, ela olhou para mim, olhou pra gente, cuspiu no chão e seguiu o caminho dela. Quando ela voltou, aí ela já foi e começou a arrumar problema com a outra menina”, afirmou.

Uma mulher branca batendo num homem negro com um chicote improvisado. São Conrado, 2023. pic.twitter.com/k3BQoULfoE — Lucas (@bznlcs) April 10, 2023

O Estadão entrou em contato com Sandra, mas ela ainda não retornou.