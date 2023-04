Ex-jogadora de vôlei acusada de agredir entregadores é indiciada por atacar a própria mãe

RIO - A nutricionista, ex-jogadora de vôlei e empresária Sandra Mathias Correia de Sá, de 53 anos, investigada pela Polícia do Rio após agredir e xingar entregadores em São Conrado (zona sul do Rio), foi indiciada pela Polícia Civil do Rio nesta quarta-feira, 19, por outros crimes: maus tratos e lesão corporal contra a própria mãe, uma idosa de 77 anos.

A suposta conduta criminosa teria sido praticada em novembro de 2022 e foi denunciada à polícia pela própria vítima, logo após as agressões. Em depoimento, Laís Mathias afirmou que a filha tentou interná-la, contra sua vontade, em uma clínica de repouso na Gávea (zona sul). Diante da recusa da mãe, a filha a teria agredido com socos e chutes. Sandra também teria tentado amarrá-la com um lençol. À época, a idosa fez exame de corpo de delito, que comprovou que ela tinha ferimentos causados por “ação contundente”.

Sandra é investigada pela polícia após denúncia de agressão contra entregadores Foto: Twitter/@bznlcs

Irmão confirmou denúncia

Durante a investigação, um irmão de Sandra também prestou depoimento à polícia e confirmou os maus tratos e agressões da nutricionista à mãe. Ele também informou que Sandra tinha acesso aos cartões bancários da mãe, e por isso proibiu a gerente do banco de permitir o acesso da irmã às contas da mãe.

Sandra também já teve anotações por furto de energia elétrica, injúria e ameaça. Desde o dia 5, é investigada também por injúria racial e lesões corporais praticadas contra entregadores de aplicativo que trabalham próximo ao prédio em que ela mora, em São Conrado.

O Estadão não conseguiu falar com Sandra Mathias nem com seu advogado sobre as novas acusações.