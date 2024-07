Ex-policial Bola, condenado pela morte de Eliza Samudio, volta a ser preso por assassinato

Com o fim dos recursos, o Tribunal de Justiça determinou a prisão do condenado nesta segunda-feira, 1º. Ele estava em casa, na Grande BH, quando foi detido por policiais militares, e deu entrada no Presídio de Lagoa Santa nesta quinta-feira, 4, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A defesa dos condenados no processo mais recente não foi localizada pela reportagem.