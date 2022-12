Exército terá 850 homens por turno patrulhando a Maré

RIO - Os becos e vielas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, que será ocupada na madrugada deste sábado, 5, pelas Forças Armadas, deverão ser patrulhados por cerca de 850 militares por turno. O efetivo nas ruas será quase o triplo dos 300 policiais militares que atuam por dia na região desde o último domingo. E o número pode aumentar rapidamente, visto que outros 850 homens estarão de prontidão em caso de necessidade.

No total, serão empregados 2.050 militares do Exército, 450 da Marinha e 200 PMs. As tropas do Exército e da Marinha começariam a se movimentar, com blindados, no fim da noite de ontem. Eles se reuniriam no antigo 4.º Batalhão de Infantaria Blindada (atual sede do Comando de Operações Especiais da PM, na Maré), e também no quartel do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), na Avenida Brasil, onde será montada a base da Força de Pacificação da Maré.

Na manhã de sábado está prevista uma solenidade para marcar a troca do comando da PM para as Forças Armadas. A cerimônia será na Vila do Pinheiro, onde, no último domingo, foram hasteadas as bandeiras do Brasil e do Estado do Rio, e onde foi montada a base do Batalhão de Choque da PM.

Das 15 favelas da Maré onde vai vigorar a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que confere poder de polícia às Forças Armadas, a Marinha deve atuar em cinco ao sul da Linha Amarela. Com mais efetivo, o Exército ficará responsável pelo patrulhamento nas outras dez comunidades.

Protesto. As Forças Armadas estão em alerta por causa de um protesto contra a ocupação, convocado pelas redes sociais para começar às 15 hras. Até as 21 horas desta sexta-feira, a manifestação, intitulada "Maré resiste", tinha 429 confirmações no Facebook.

Os militares foram orientados a ignorar provocações. "Nossa maior preocupação é evitar que o protesto acabe em confusão, o que reforçaria ainda mais o discurso contra a presença da tropa no local", explicou um militar.

Na justificativa para o evento, na Favela Parque União, os organizadores escreveram: "No ano que marca os 50 anos do Golpe Militar de 1964, soldados e tanques voltam a ocupar as ruas do Rio de Janeiro num espetáculo midiático sensacionalista. Dessa vez (novamente), as favelas são o alvo, tratadas como fontes da violência e inimigas da cidade".