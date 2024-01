Explosão em condomínio de Porto Alegre deixa ao menos oito feridos; veja

Uma explosão em um condomínio em Porto Alegre deixou pelo menos oito pessoas feridas no início da madrugada desta quinta-feira, 4. Entre os feridos estão dois bombeiros que estavam no local atendendo a uma ocorrência de vazamento de gás. Não há informações sobre o estado de saúde dos atingidos.

O caso aconteceu em um bloco de apartamentos no bairro Rubem Berta, na zona norte da capital gaúcha. O condomínio fica na Rua Inocêncio de Oliveira Alves, e os moradores tiveram de deixar o local. A área permanecia isolada na manhã desta quinta.

Com a explosão, parte da parede externa de um dos apartamentos desabou. Há risco de impacto na estrutura do prédio. A Defesa Civil de Porto Alegre realiza vistoria para avaliar a situação do imóvel.

“Como o GLP [gás liquefeito de petróleo] tem um alto grau de explosividade, houve um colapso na estrutura. Como a explosão foi no terceiro andar, rompeu a estrutura do quarto e do segundo andar também. Então, por questão de precaução e prevenção, nós estamos com todos os moradores para fora dos prédios, dos apartamentos, aguardando o laudo para verificação das estruturas do prédio”, explicou a capitã Rafaela Amim, do Corpo de Bombeiros Militar, em entrevista à Rádio Gaúcha.

No total, o condomínio conta com 22 blocos e cerca de 400 apartamentos, pouco mais da metade deles ocupados.