Exposição da ‘Casa Warner’ pega fogo em shopping do Rio

Uma exposição que acontecia no estacionamento do shopping Nova América, na zona norte do Rio de Janeiro, pegou fogo na madrugada desta terça-feira, 9. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 2h40. Não há vítimas ou feridos.

As equipes do quartel de Ramos, com o apoio do quartel do Méier, conseguiram apagar as chamar e, por volta das 6h desta manhã, o rescaldo já havia sido feito. Não há mais equipes dos Bombeiros no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Incêndio aconteceu no estacionamento do shopping, na zona norte do Rio, onde estava montada uma exposição. Foto: Reprodução/TV Globo

A exposição que acontecia no estacionamento do shopping era a "Casa Warner", com um acervo sobre filmes da produtora americana Warner Bros, em comemoração aos 85 ano de "O Cavaleiro das Trevas", filme do super herói Batman. Haviam réplicas de vestuário de personagens como o Batman e o Superman, além de cenários do Tom e Gerry, Patolino e Harry Potter.

Em nota, o shopping Nova América informou que “o fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento (shopping), que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação”.