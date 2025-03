Fachada de casarão desaba no centro do Rio; veja vídeo

Imagens feitas por moradores logo após o desabamento e que circulam nas redes sociais mostram a extensão dos danos. É possível ver o imóvel destruído e os entulhos sobre a calçada da avenida. Os escombros tomaram parte da via e atingiram um motociclista que passava pela região. Ele sofreu escoriações.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio informou que foi acionado no início da noite desse sábado, 8. As causas do desabamento ainda não foram reveladas.