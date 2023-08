Alerta falso em voo fecha Aeroporto de Congonhas e suspende operações por suspeita de sequestro

Um alerta de sequestro soado por engano da cabine de uma aeronave da companhia Azul causou o fechamento do Aeroporto de Congonhas e a suspensão de suas operações durante uma hora na noite desta sexta-feira, 25, em São Paulo.

Segundo a Infraero, a cabine de comando do voo Azul 4277, que ia de Recife para São Paulo, informou equivocadamente à torre de controle do aeroporto um código que trata de “apoderamento ilícito”, indicativo para sequestro de aeronave.

Com alerta, emitido às 20h50, a Polícia Federal iniciou o protocolo de segurança após o pouso e as atividades do aeroporto foram suspensas. Cerca de 20 voos foram afetados durante a intervenção.

Aeroporto de Congonhas foi fechado e atividades suspensas durante uma hora na noite desta sexta-feira, 2r5, após suspeita de sequestro em voo da Companhia Azul. Foto: Felipe Rau/Estadão

Segundo a Infraero, a PF constatou que o alarme era falso após iniciar a intervenção. “A Polícia Federal iniciou os procedimentos de segurança e constatou que não se tratava de apoderamento ilícito”.

As atividades do aeroporto foram retomadas às 21h49.

Em nota, a Azul confirmou a suspeita de interferência ilícita e afirmou que os procedimentos para a situação “foram seguidos pela companhia, por todas as instituições e autoridades envolvidas”. A companhia também afirmou que, após retorno à normalidade, a aeronave seguiu para posição de destino. “Os clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança’.

Continua após a publicidade

O que disseram as outras companhias afetadas?

Com a ocorrência, as companhias Latam e Gol tiveram de cancelar voos e alterar destino de outros para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, a 90 quilômetros da capital paulista. Veja o que disseram as empresas:

LATAM

“A LATAM informa que precisou alternar alguns pousos e cancelar voos por suspensão temporária de todas as operações no Aeroporto de Congonhas (São Paulo) na noite desta sexta-feira (25/8). Apesar do fato totalmente alheio ao seu controle, a LATAM está oferecendo toda a assistência necessária aos seus clientes afetados por estas alterações.”

GOL

“A GOL informa que devido a uma ocorrência alheia à sua operação no Aeroporto de Congonhas (CGH) na noite desta sexta-feira (25/08), houve a necessidade de três voos serem alternados para o Aeroporto de Viracopos (VCP). As operações em CGH foram postergadas por cerca 30 minutos e as aeronaves da companhia que ficaram retidas retomaram seus processos de decolagens. A GOL reforça que prestou todo suporte necessário aos seus clientes e continua à disposição para auxiliá-los no que for necessário”.