Família desaparecida no DF: 5 corpos são identificados; vítimas podem chegar a 10, diz polícia

A Policia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o sumiço de outras duas mulheres que estaria relacionado com o caso de integrantes de uma mesma família desaparecidos entre os dias 12 e 13 no DF.

Um boletim de ocorrência registrado na 2ª DP do DF no dia 17 de janeiro aponta que Cláudia Regina Marques de Oliveira e Ana Beatriz Marques de Oliveira foram vistas pela última vez no dia 13. Cláudia e Ana são, respectivamente, ex-esposa e filha de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, cujo corpo foi encontrado na quarta-feira, 18, em uma casa em Planaltina (GO), que serviu de cativeiro para alguns integrantes da família, e identificado nesta quinta-feira, 19.

Com Claudia e Ana Beatriz sobe para dez o número de pessoas envolvidas no caso, que, com a identificação do corpo de Marcos Antônio, já somaria sete mortos e três desaparecidos. Na tarde desta quinta-feira, 19, o Instituto de Criminalística da Polícia Científica de Goiás identificou os corpos encontrados no carro da cabeleireira Elizamar da Silva, de 30 anos, descoberto carbonizado em Cristalina (GO). Por meio de exames de DNA e da arcada dentária foram identificados os corpos da cabeleireira e dos três filhos, Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7.

Em Unaí (MG), foi encontrado um segundo carro carbonizado com dois corpos e a polícia aguarda o resultado dos exames de DNA para saber se se trata da sogra de Elizamar, Renata Juliene Belchior, de 52; e de Gabriela Belchior de Oliveira, de 25, filha de Renata, desaparecidas no mesmo dia. Também continua desaparecido Thiago Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar

De acordo com o gerente do Instituto de Criminalística de Goiás, Olegário Augusto, em até 15 dias devem ficar prontos os outros exames que estão em andamento em Goiás, o exame do carro, que está sendo feito em Luziânia (GO), e o exame médico-legal que está sendo feito em Goiânia (GO). “Esse conjunto de laudos vai ajudar a determinar os instrumentos, os meios e as condições em que aconteceram os crimes”, afirma o perito.

Prisões

Três homens estão presos desde terça-feira. 17: Horácio Barbosa, Gideon Batista de Menezes e Fabrício Silva Canhedo. Um deles confessou participação no crime, segundo a polícia, que chegou até eles por meio de imagens de câmeras de segurança de um posto onde teriam comprado gasolina para queimar os carros e os corpos.

A investigação envolveu inicialmente as polícias civis do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, uma vez que a família é do DF, mas os veículos com os corpos carbonizados foram encontrado em Goiás e Minas Gerais. Mas essa força-tarefa de caráter informal foi desfeita, segundo apurou o Estadão, e os investigadores já não compartilham as informações.

A divergência entre os grupos teve início com as linhas investigativas. Enquanto a PCDF seguia apurando fatos do testemunho de Horácio Barbosa de que os crimes haviam sido encomendados por Marcos Antônio e Thiago Belchior, a PC de Goiás acreditava na tese de sequestro ou falso sequestro e que todos estariam mortos. A identificação do corpo de Marcos Antônio reforçou a tese da polícia goiana.

O delegado Ricardo Viana, da PCDF, já previa isso na noite de quarta-feira, 18. “Se o corpo for de Thiago ou do Marcos, a versão de que essas quatro pessoas que não foram encontradas participaram do crime fica bem enfraquecida. A que fica mais forte é que Gideon, Horácio e Fabricio se associaram, os extorquiram e mataram a família toda”, disse. Os quatro desaparecidos a que o delegado se referia eram Marcos, Thiago, Cláudia e Ana Beatriz.

Segundo Viana, a PCDF trabalhava também com a hipótese de que os quatro desaparecidos teriam se associado aos três presos para cometer os crimes. A identificação do corpo de Marcos Antônio, no entanto, mudou os rumos da investigação.

Casa em Planaltina (GO) que teria servido de cativeiro para parte de família desaparecida. Foto: Polícia Civil do DF

Confira a lista dos dez desaparecidos:

- Elizamar Silva, de 39 anos; (corpo achado em carro foi identificado nesta quinta)

- Os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos; (corpos achados em carro foram identificados nesta quinta)

- Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos;

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos (corpo achado enterrado em casa foi identificado nesta quinta);

- Renata Juliene Belchior, de 52 anos;

- Gabriela Belchior, de 24 anos;

- Claudia Regina Marques de Oliveira;

- Ana Beatriz Marques de Oliveira.

Cronologia do caso

Elizamar da Silva e os filhos menores foram vistos pela última vez com vida na quinta-feira, 12, e o desaparecimento da família foi registrado no dia seguinte por outro filho da cabeleireira, Ivonilson da Silva Campos, de 23 anos, na sede da 33ª DP, de Santa Maria (DF). De acordo com Ivonilson, a mãe teria ido à casa da sogra, em um condomínio no Itapoã, região administrativa do DF, a pedido do marido, Thiago Belchior. Segundo ele, depois de sair da casa da sogra a mãe não manteve mais contato com os familiares.

Na manhã do dia seguinte, a polícia localizou um veículo igual ao de Elizamar carbonizado em uma rodovia estadual de Cristalina (GO). Nele, havia quatro cadáveres carbonizados. Os corpos ainda estão sendo identificados, mas a polícia afirma que os indícios apontam que são os corpos da cabeleireira e dos filhos.

Na noite de domingo, 15, foi registrada uma segunda ocorrência na 33ª DP, dando conta do desaparecimento de mais quatro pessoas da mesma família: Thiago Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar; seu pai, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos; sua mãe, Renata Juliene Belchior, de 52 anos; e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, irmã de Thiago. Eles teriam desaparecido na sexta-feira, 13.

Na madrugada de segunda-feira, 16, um veículo de propriedade de Marcos Oliveira foi encontrado carbonizado na rodovia BR-251, na região de Unaí (MG), com dois cadáveres também carbonizados.

Na tarde de terça-feira, 17, a PCDF prendeu Horácio Barbosa, Gideon Batista de Menezes e Fabrício Silva Canhedo pelos crimes de extorsão qualificada pelo resultado morte e associação criminosa. Segundo a polícia do DF, eles teriam recebido R$ 100 mil pelos crimes e Horácio indicou a participação de Thiago e Marcos nas mortes.

Nesta quarta-feira, um corpo foi encontrado esquartejado na casa em Planaltina que teria servido de cativeiro para parte da família. Após a identificação, a polícia divulgou nesta quinta-feira, 19, que se trata de Marcos de Oliveira. Duas mulheres, a ex-esposa de Marcos e a filha do casal, foram incluídas na lista de desaparecidos, aumentando para 10 o número de possíveis vítimas.

Também nesta quinta, a polícia confirmou a identificação dos corpos de Elizamar e seus três filhos menores.