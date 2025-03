Fantasias de Fernanda Torres e Oscar viram hit de carnaval; veja imagens

Máscaras com o rosto da atriz, reproduções da postagem oficial do Oscar sobre a indicação de Fernanda, pikachus (em referência a quando ela disse que se sentia o personagem de desenho animado com tanta exposição) e personagens icônicos da sua carreira, como a Fátima, de Tapas e Beijos e a Vani, de Os Normais, ganharam as ruas.

Em Pernambuco, até mesmo um tradicional boneco de Olinda foi criado em homenagem à atriz.