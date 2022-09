Faxineira agredida enquanto lavava calçada faz representação criminal contra acusado em BH

A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, abriu nesta segunda-feira, 19, uma representação criminal na Polícia Civil de Minas Gerais contra o homem que aparece em imagens de câmera de segurança a agredindo enquanto ela lavava a calçada de um prédio no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte.

“Fiquei muito triste, meus parentes, meu amigos estão chorando junto comigo, eu estava no local de serviço e um indivíduo daquele passa e faz uma coisa daquela comigo”, disse a faxineira, que já havia registrado boletim de ocorrência, em entrevista a emissoras de TV locais.

Homem agride faxineira em BH

Lenirge usava uma mangueira para lavar a calçada na manhã da última sexta-feira, 16, quando um homem tenta passar com um cachorro, mostram as imagens de câmera de segurança. Há uma discussão sobre desperdício de água, segundo o relato, e ele arranca, com força, a mangueira da mão da faxineira e começa a molhar a mulher, que, ao tentar recuperá-la, cai no chão.

A delegada Marina Cardoso Nascimento afirmou à imprensa que o homem já foi identificado e será chamado para depor. Ele não teve o nome revelado. “O suspeito, que já está identificado vai ser intimado para assinar compromisso também de comparecer na audiência perante o juizado criminal”, disse a delegada. “Ele vai responder pelo crime de lesão corporal, a princípio, por esse crime, que tem pena de até dois anos de prisão. Agora, se foi identificado que ele cometeu algum outro delito mais grave, aí tem que ser avaliado pelo juizado especial criminal, pela Justiça.”

Faxineira é agredida por pedestre ao lavar calçada no Lourdes: 'Disse que a água é do meio ambiente' pic.twitter.com/FF0pl34jLv — BHAZ (@portal_bhaz) September 16, 2022

“Minha esperança é que a justiça seja feita, que a Justiça fique do meu lado, é aqui que eu vou conseguir punir esse covarde”, afirmou a faxineira.

