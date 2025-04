Fazenda onde Chico Xavier trabalhou será reformada e aberta ao público; saiba onde fica

Lobato diz que o projeto da universidade para a Fazenda Modelo é mais amplo, de transformar o local em campus avançado voltado para a sustentabilidade. “A UFMG tem um plano diretor já desenhado, bem adiantado, prevendo ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, todas voltadas para a sustentabilidade. Junto com essa ideia, está exatamente a preservação do que tem dentro da fazenda hoje, que tem os seus edifícios históricos, e um deles é o edifício do Chico Xavier. Estamos muito felizes com essa parceria com a União Espírita Mineira”, afirmou.

“O fato é que não temos muito mais para onde crescer no campus Pampulha. Um dos futuros da UFMG está aqui, em Pedro Leopoldo”, afirma a reitora Sandra Regina Goulart Almeida. “Em princípio, devemos começar com cursos de extensão e projetos específicos. Mas quem sabe, no futuro, não possamos até mesmo ministrar cursos aqui?”, projeta a reitora.

Recentemente, a regularização fundiária da área foi concluída, possibilitando a transformação da propriedade em um Centro de Produção Sustentável, que integra as ações da UFMG e do governo local. Esse processo permitirá a recuperação, preservação e disponibilização do acervo histórico da fazenda ao público, com ênfase na produção sustentável, preservação ambiental e turismo religioso.